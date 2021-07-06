عزة مصطفى لـ آبي أحمد: «إنت بتلعب بالنار.. ومش هيحصل إن مصر تتنازل عن حقوقها»



قالت الإعلامية عزة مصطفى إن يوم الخميس المقبل يشهد مجلس الأمن في جلسة طارئة عن سد النهضة.



وأضافت خلال تقديم برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، «إذا كان آبي أحمد جاهز للتحرك بشكل أحادي ومستمر في التعنت فإن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع التداعيات السلبية لتحركك الأحادي».



وتابعت أن الدولة المصرية جاهزة للتعامل مع إثيوبيا لو لم تتوافق مع مصرفالموقف المصري ثابت وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية « مفيش ومش هيحصل إن مصر تتنازل عن حقوقها..».



ووجهت عزة مصطفى رسالة إلى آبي أحمد قائلة «لو انت بتشتغل ملف السد الاثيوبي من أجل التغطية على فشلك.. في إدارة اثيوبيا.. وتستغل ملف السد للتغطية على مشاكلك الداخلية.. فانت تلعب بالنار»



وختمت أن الموقف المصري واضح وصريح وهو الحفاظ على حقوق مصر المائية وعدم تقديم أي تنازلات.. وإذا كان المجتمع الدولي غير قادر على إيقاف التعنت الأثيوبي فالشعب المصري كله بجانب الدولة المصرية والرئيس المصري ويؤيد ويدعم الرئيس السيسي في أي قرار يراه للحفاظ على حقوق مصر.

