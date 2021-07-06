أتلتيكو مدريد يخطط لعودة جريزمان

ذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن عن أتلتيكو مدريد الإسباني يسعى للتعاقد مع نجمه السابق الفرنسي أنطوان جريزمان من صفوف برشلونة الإسباني.









وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن بطل الدوري الإسباني في الموسم الماضي سيضم لاعباً من جاره ريال مدريد وذلك في حالة فشله في إعادة النجم الفرنسي إلى صفوفه مرة أخرى.









وأوضح البرنامج الإسباني أن جريزمان لن يقوم بأي مشاكل إذا أخبره برشلونة بأنه سيعرضه للبيع ولديه بالفعل عرضان من إنجلترا كما يرغب أتلتيكو مدريد في إستعادته.









وأشار البرنامج الإسباني إلى أن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع الإسباني ماريانو دياز نجم ريال مدريد إذا فشل في التعاقد مع جريزمان.



