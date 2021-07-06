Advertisements

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 07:01 م
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
Advertisements
كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح قائمة الراحلين عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.

وقال المصدر  في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي"، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، استقر على رحيل كلا من والتر بواليا ومروان محسن ومحمود وحيد بالإضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام. 

وأضاف، أن موسيماني غير مقتنع تماما بقدرات الخماسي رغم عدم حصول وحيد وناصر ماهر على فرص كافية ليحسم هذا القرار مبكرا، مضيفا إلى أنه من الوارد حصول بعض منهم على فرصة المشاركة خلال الفترة القادمة ويتغير القرار من للرحيل إلى البقاء.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا على سموحة برباعية نظيفة في الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موسيماني الفجر الراحلين عن الأهلي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - باريس سان جيرمان يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

عرض نجم بيراميدز على الزمالك.. (طالع التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 18 دقيقة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

أتلتيكو مدريد يخطط لعودة جريزمان

منذ 34 دقيقة

صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ ساعة و نصف

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار

منذ ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عبد الله جمعة يحسم مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ يوم

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

خبر سار في مران الأهلي.. (طالع التفاصيل)

منذ ساعتين

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

عاجل.. موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة المريخ وسط مفاجأت بالجملة

موسيماني يعلن قائمة الأهلي لمواجهة إنبي

موسيماني يحدد قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

في مقدمتهم كهربا.. موسيماني يطرد 5 نجوم من الأهلي

موسيماني يطرد 4 لاعبين دفعة واحدة من الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:34 م

"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

07:01 م

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

02:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»