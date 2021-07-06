عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

كشف مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملامح قائمة الراحلين عن المارد الأحمر نهاية الموسم الجاري.





وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ " الفجر الرياضي "، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، استقر على رحيل كلا من والتر بواليا ومروان محسن ومحمود وحيد بالإضافة إلى ثنائي المنتخب الأولمبي ناصر ماهر وأحمد رمضان بيكهام.





وأضاف، أن موسيماني غير مقتنع تماما بقدرات الخماسي رغم عدم حصول وحيد وناصر ماهر على فرص كافية ليحسم هذا القرار مبكرا، مضيفا إلى أنه من الوارد حصول بعض منهم على فرصة المشاركة خلال الفترة القادمة ويتغير القرار من للرحيل إلى البقاء.





وحقق الأهلي فوزا كبيرا على سموحة برباعية نظيفة في الدوري الممتاز في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الاسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



