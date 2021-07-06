"تنظيم الاتصالات" تكشف تفاصيل صرف المعاشات عن طريق محافظ المحمول (فيديو)

كشف محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، التفاصيل المتعلقة بتوقيع بروتوكول تعاون بين التأمينات وشركات المحمول استعدادًا لصرف المعاشات على المحافظ الالكترونية الخاصة بشركات الاتصالات الأربعة بداية من أغسطس المقبل.



وقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي ببرنامج"اليوم" المذاع على فضائية"دي ام سي" اليوم الثلاثاء إن الدولة تتوجه إلى التحول الرقمي والاعتماد على الشكل الالكتروني وهذا ما دفع إلى إتاحة هذه الخدمة لأصحاب المعاشات خاصة في المناطق المزدحمة ليكون هناك وسيلة فعالة لعدم الازدحام.



وأضاف "يمكن لصاحب المعاش أن يتوجه إلى شركات المحمول ويقوم بفتح محفظة الكترونية، ويقوم بإمضاء على ورقة لاستقبال المعاش على المحفظة، ومن الشهر التالي سيتم استقبال المعاش عليها، كما يمكنه استخدام أي ماكينة صراف آلي لتوسيع دائرة أماكن صرف المعاشات".





