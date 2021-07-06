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سفير فرنسا بالقاهرة : أتمنى انتقال صلاح لباريس سان جيرمان .. ومصر قادرة على تنظيم كأس العالم

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 07:09 م
بوابة الفجر
محمد المحمودي
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أكد ستيفن روماتية السفير الفرنسي بالقاهرة أن كرة القدم تساهم في تقوية العلاقات بين مصر وفرنسا مشيرا إلى أنها إحدى القوى الناعمة ولغة تواصل بين الشعوب .
وقال روماتية في تصريحات إذاعية :"كسفير فرنسي لمصر وما يهمني هو العلاقات بين البلدين، تخيل.. مدى الإضافة للعلاقات اللتي يمكن أن تحدث عن طريق محمد صلاح في فريق فرنسي! .. لذلك كسفير فرنسي أريد أن يأتي محمد صلاح إلى فرنسا وأن يلعب لفريق فرنسي، ويلعب لباريس سان جيرمان، لأن هذا سيكون مزيدا من التواصل الشعبي بين البلدين.. وأنا أحلم أن ألتقط صورة "سيلفي" مع محمد صلاح عندما ينضم إلى فريق فرنسي.. هذا هو حلمي.. لذلك دعنا نجعل هذا الحلم ممكن " 
وعن رأيه في قدرات مصر لتنظيم أحداث عالمية رياضية أكد روماتية بقوله " لقد حققتم نجاح عظيم في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد ولقد سيطرتم على الوضع في وقت قصير جدا ولبناء الملاعب والتأمين في هذا الحدث الكبير، لقد سيطرتم أيضا في كان  2019 بعدما كنتم بدلا من الكاميرون الذي تم إعلان أنهم لن يتمكنوا من التنظيم وفي 6 أشهر فقط تمكنتم من تنظيم هذا الحدث الكبير... لذلك أعتقد أن مصر قادرة على تنظيم كأس العالم على الورق وعلى الطاولة وكل المعطيات تشير إلى ذلك .. اليوم لديكم الخبرة والقدرة لتنظيم هذا النوع من الأحد ..
وأضاف " ولكن في الحقيقة ما رأيته مما حدث في 2019 وفي بطولة العالم لليد، لا شك في أن مصر قادرة على تنظيم هذه الأحداث الرياضية ".

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