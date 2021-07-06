تصريحات Roger Federer تضعه على صدارة "جوجل"

Roger Federer .. تشغل بطولات التنس العالمية اهتمام الكثيرين، ولاسيما ملوك اللعبة وعلى رأسهم روجير فيدرر ورفائيل نادال وديوكوفيتش، وغيرهم من النجوم حول العالم.





Roger Federer





وتصدر اللاعب الكبير روجير فيدرر Roger Federer أحد أساطير لعبة كرة التنس، اليوم الثلاثاء، بعدما خرج علينا بالعديد من التصريحات التي تبرر سبب استمراره بالملاعب.





لاعب التنس Roger Federer





وقال السويسري روجر فيدرر Roger Federer إن استمراره فى الملاعب ليس بسبب المنافسة الشرسة مع غريميه الإسبانى رافائيل نادال والصربى نوفاك ديوكوفيتش على البطولات الكبرى.





Roger Federer ونوري





ونجح فيدرر Roger Federer مساء أمس الأول، في تجاوز عقبة منافسه البريطانى كاميرون نورى، بـ3 مجموعات لمجموعة واحدة، ليبلغ الدور الرابع من البطولة.





مباراة Roger Federer





وأكد Roger Federer تقديمه مباراة جيدة، معربا عن شعوره بأن ذهنه يكون صافيا أثناء التبادلات، مضيفاً :" أستمتع بالمكان، وهذا أمر إيجابى فى هذه الظروف فى حياتى المهنية، ووصولى إلى الدور الرابع يعتبر أمرا رائعا".





Roger Federer وعشب الملعب





وتابع Roger Federer: "لا أرى أى مشكلة فى عشب الملعب، لقد سقطت عدة مرات مثلما حدث فى السنوات الماضية، يمكن للمرء أن يتحرك بشكل أفضل، لا ألاحظ أى فرق أعتقد أنها كالمعتاد".





أسباب مشاركة Roger Federer إلى الآن





وأشار فيدرر Roger Federer إلى أنه لا يشارك فى البطولات من أجل منافسة نادال ونوفاك، قائلاً: " ألعب من أجل نفسى، إنه لأمر مثير للإعجاب حقًا ما يفعله ديوكوفيتش هذا العام، الأسبوع المقبل سيكون مهمًا جدًا بالنسبة له".







