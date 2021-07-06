Advertisements

تصريحات Roger Federer تضعه على صدارة "جوجل"

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 07:03 م
Roger Federer
Roger Federer
Advertisements
Roger Federer .. تشغل بطولات التنس العالمية اهتمام الكثيرين، ولاسيما ملوك اللعبة وعلى رأسهم روجير فيدرر ورفائيل نادال وديوكوفيتش، وغيرهم من النجوم حول العالم.

Roger Federer

وتصدر اللاعب الكبير روجير فيدرر Roger Federer أحد أساطير لعبة كرة التنس، اليوم الثلاثاء، بعدما خرج علينا بالعديد من التصريحات التي تبرر سبب استمراره بالملاعب.

لاعب التنس Roger Federer

وقال السويسري روجر فيدرر  Roger Federer إن استمراره فى الملاعب ليس بسبب المنافسة الشرسة مع غريميه الإسبانى رافائيل نادال والصربى نوفاك ديوكوفيتش على البطولات الكبرى.

Roger Federer ونوري

ونجح فيدرر Roger Federer مساء أمس الأول، في  تجاوز عقبة منافسه البريطانى كاميرون نورى، بـ3 مجموعات لمجموعة واحدة، ليبلغ الدور الرابع من البطولة.

مباراة Roger Federer

وأكد Roger Federer تقديمه مباراة جيدة، معربا عن شعوره بأن ذهنه  يكون صافيا أثناء التبادلات، مضيفاً :" أستمتع بالمكان، وهذا أمر إيجابى فى هذه الظروف فى حياتى المهنية، ووصولى إلى الدور الرابع يعتبر أمرا رائعا".

Roger Federer وعشب الملعب

وتابع Roger Federer: "لا أرى أى مشكلة فى عشب الملعب، لقد سقطت عدة مرات مثلما حدث فى السنوات الماضية، يمكن للمرء أن يتحرك بشكل أفضل، لا ألاحظ أى فرق أعتقد أنها كالمعتاد".

أسباب مشاركة Roger Federer إلى الآن

وأشار فيدرر Roger Federer إلى أنه لا يشارك فى البطولات من أجل منافسة نادال ونوفاك، قائلاً: " ألعب من أجل نفسى، إنه لأمر مثير للإعجاب حقًا ما يفعله ديوكوفيتش هذا العام، الأسبوع المقبل سيكون مهمًا جدًا بالنسبة له".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيدرر روجير فيدرر Roger Federer Roger Federer

أخبار تهمك

عاجل.. عرض سعودي ضخم لضم ثنائي الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار

منذ ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل - باريس سان جيرمان يحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة الا ربع

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 7 ساعات

عبد الله جمعة يحسم مستقبله مع الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض نجم بيراميدز على الزمالك.. (طالع التفاصيل)

منذ حوالي 3 ساعات

صراع فرنسي إنجليزي على نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ يوم

الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما من رئيس الوزراء

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تحرك جديد من وزارة الخارجية بعد إعلان الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

أتلتيكو مدريد يخطط لعودة جريزمان

منذ 36 دقيقة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 20 دقيقة

موضوعات متعلقة

فيدرر يكشف عن المرشحين للتتويج ببطولة أستراليا

موعد مباراة روجر فيدرر ورافائيل نادال والقنوات الناقلة (Federer vs Nadal)

تعرف على نتيجة مباراة نادال وفيدرر federer vs nadal

موعد مواجهة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش| مشاهدة مباراة روجير فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش اليوم الخميس 30-1-2020 في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

فيدرر يتحدي نادال وديوكوفيتش وكريستيانو

والد ديوكوفيتش يُهاجم روجر فيدرر

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

"المركزي" يعلن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بـ 116 مليون دولار

06:34 م

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

02:36 م

عاجل.. بيراميدز يحسم موقفه من انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»