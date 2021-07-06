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استكمال محاكمة المتهمين بخلية شقة الهرم الثلاثاء المقبل

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 07:21 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت اليوم المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة تأجيل إستكمال محاكمة المتهمين المحبوسين علي ذمة القضية.. لجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 13 يوليو.

كانت النيابة العسكرية قد أصدرت قرارًا رسميًّا بإحالة المتهمين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا ومقيدة برقم 536 لسنة 2020 جنايات شمال عسكرية والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية شقة الهرم"، إلى المحكمة العسكرية لاتهامهم بتصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

وجهت النيابة المختصة الي المتهمين في القضية 79 أمن دولة والمقيدة برقم 536 جنايات شرق عسكرية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية شقة الهرم " عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والاشتراك في تصنيع عبوات ناسفة داخل شقة سكنية بالهرم، استخدمتها عناصر إرهابية بمنطقة اللبيني لتصنيع وتخزين المواد المتفجرة، والتي أسفر عن استشهاد 7 من قوات الشرطة و3 مدنيين آخرين، وإصابة 15 شخصًا، نتيجة انفجار إحدى العبوات أثناء القبض عليهم.

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