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موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 07:29 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي فى نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت الموافق 17 يوليو على ملعب محمد الخامس بالمغرب.


وتقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 17 يوليو المقبل فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.


وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقق الفوز على نظيره الترجي الرياضي التونسي فى نصف النهائي وتأهل لمواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.


بينما كايزر تشيفز الجنوب أفريقي تأهل على حساب فريق الوداد البيضاوي المغربي فى نصف النهائي.

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