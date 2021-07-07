أستاذ مياه بجامعة ألمانية: مصر تشعر بتأثير الملء الثاني للسد الإثيوبي بعد 3 سنوات



أكد الدكتور هاني سويلم، استاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، أن تحرك إثيويبا ببدأ الملء الثاني للسد الإثيوبي في هذا الوقت ألاعيب سياسية من قبل الجانب الإثيوبي، إلا أن الجانب المصري يفهم هذه الاعيب من خلال التفاوضات التي استمرت لـ10 سنوات.



وكشف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، عن أن النية في الملء بدأت في بداية مايو الماضي، ومصر تسعى الآن لمجلس الآمن كأخر محطة سياسية ودبلوماسية في المفاوضات، قائلا "مصر دائمًا تبحث عن السلم، واتجهت للقنوات الشرعية التي تلجئ إليها كأخر المحطات في المفاوضات".



وتابع: أن الملء الثاني ليس نهاية المطاف، كما أن الملء هو خفض من رصيد المياه للمواطن المصري والدولة، وتأثير الملء سيظهر بعد 3 أعوام من الآن، إلا أن تأثر مصر من خلال حصة المواطن يكون بالتراكم بينما السودان تتأثر بشكل مباشر، منوهًا إلى أن الضرر الجسيم بمصر وفق القانون يتطلب تدخل دولي، متابعًا: "مؤسسات مصر ستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب".