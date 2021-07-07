هاني سويلم: الملء الثاني سينتهي بعد أسبوعين

أكد الدكتور هاني سويلم، استاذ إدارة المياه والمدير الأكاديمي لقسم المياه بجامعة آخن الألمانية، أن ما تم رصده من بناء السد لم يصل ما أعلنت عنه إثيوبيا، كما أن هذا يكشف بأن الكميات التي يمكن أن تحجزه إثيوبيا من المياه يكون أقل من ثلث حجم المياه التي أعلنت عنه إثيوبيا، إذ أنه لن يصل لـ13.5 مليار متر مكعب من المياه المحجوزة كما أعلنت عنه إثيوبيا.





وأضاف "سويلم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مع نهاية الصيف يكون الانتهاء من الملء الثاني السد الإثيوبي، مشددًا على أن الجانب الإثيوبي لن ينتظر في الملء لأغسطس، إذ أن المياه بعد أسبوعين ستتخطي حاجز السد.



