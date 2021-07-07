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تامر عاشور يبهر جمهوره في أحدث جلسة تصوير

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شارك المطرب تامر عاشور صور جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأبهر "عاشور" جمهوره من خلال هذه الإطلالة، وعبر البعض عن إعجابهم من خلال خاصة التعليقات قائلين: "نجم النجوم، بحبك".

وكانت آخر أعمال تامر عاشور أغنية بعنوان "معلش أصلي مدلعها" التي تم طرحها على موقع اليوتيوب وهي من كلمات صابر كمال وألحان بلال سرور وتوزيع رامي سمير، ميكس وماستر خالد سند.
تامر عاشور يبهر جمهوره في أحدث جلسة تصوير
تامر عاشور يبهر جمهوره في أحدث جلسة تصوير
تامر عاشور يبهر جمهوره في أحدث جلسة تصوير
تامر عاشور يبهر جمهوره في أحدث جلسة تصوير

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