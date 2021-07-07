مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، إن تحور فيروس كورونا امر طبيعي ويحدث دائمًا مع أي نوع من الفيروسات، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المتحورات لكورونا مثل الدلتا او ألفا.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الالتهابات الفيروسية الوبائية العالمية تمر بموجات مثل الموجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، مضيفًا أن إيران واليابان وبعض الدول تشهد الآن الموجة الخامسة لفيروس كورونا.



ولفت مستشار الرئيس للشؤون الصحية، أن مصر الآن تنتهي من الموجة الثالثة، وتطبيق الاجراءات الاحترازية هام للغاية لعدم الدخول في موجة رابعة في مصر.

