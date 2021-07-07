أخصائي تغذية علاجية: السمنة تؤدي إلى الإصابة بالأمراض النفسية

قال الدكتور وليد عبد الفتاح، أخصائي التغذية العلاجية، إن البعض قد يقوم باقتباس بعض الطرق من الانترنت لخفض الوزن، وهذا الأمر قد يسبب الكثير من المشاكل الصحية، خلاف المشاكل الناتجة من أمراض السمنة.





وتابع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلاميتان أمينة مهدي وإيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الثلاثاء، أن مريض السمنة مريض نفسي قبل أن يكون مريض عضوي، خاصة انه يكون محرج في الخروج في الشارع لكي لا يشاهده أحد بشكل غير متناسق.



