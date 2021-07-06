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هبوط حاد في أسعار النفط عند الإغلاق اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:22 م
بوابة الفجر
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هوت أسعار النفط الثلاثاء 6 يوليو في جلسة متقلبة بعد أن ألغت مجموعة أوبك+ اجتماعا عندما لم يتمكن اللاعبون الرئيسيون من الوصول إلى اتفاق لزيادة الإمدادات.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 2.3 دولار، أو 3.4%، لتسجل عند التسوية 74.53 دولار للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 77.84 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 1.79 دولار، أو 2.4%، إلى 73.37 دولار للبرميل بعد أن لامست 76.98 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014.

وانهارت أمس الاثنين المحادثات بين وزراء من أوبك+، التي تضم المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وروسيا ومنتجين آخرين، بعد فشل المفاوضات في إنهاء خلاف علني نادر بين السعودية، أكبر منتج في أوبك، والإمارات.

وفي البداية، صعد النفط بعد أنباء إلغاء الاجتماع لكن الأسعار تراجعت مع تركيز المتعاملين على احتمال أن النزاع سيدفع بعض المنتجين لزيادة إنتاجهم والبدء بتصدير المزيد من البراميل.

وقال البيت الأبيض اليوم إنه يراقب عن كثب محادثات أوبك+ وعبًر عن التفاؤل بعد مشاورات مع مسؤولين في السعودية والإمارات.

ويتوقع محللون أن يبدأ منتجون أميركيون في زيادة الإمدادات للاستفادة من ارتفاع الأسعار بعد أشهر من انحسار نشاطهم.

ويبلغ إنتاج النفط الأميركي حاليا حوالي 11 مليون برميل يوميا ولهذ فإنه مازال أمامه مجال لمزيد من الزيادة قبل أن يقترب من مستواه القياسي البالغ حوالي 13 مليون برميل يوميا الذي وصل إليه في 2019.

وقال بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس إن انهيار المحادثات أوجد حالة من عدم اليقين بشأن مسار إنتاج أوبك.

وأضاف أنه ما زال يتوقع أن يصل برنت إلى 80 دولارا للبرميل في مطلع العام القادم.

وقال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أمس الاثنين إن بلاده لا تريد أن ترى أسعار النفط ترتفع فوق المستويات الحالية، وإنه يأمل في أن يتم تحديد موعد لاجتماع جديد لأوبك+ في غضون عشرة أيام.

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