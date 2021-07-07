"صناعة السينما": "مكاسب أفلام عيد الفطر مش بطالة"

قال هشام عبدالخالق، الناقد الفني ونائب رئيس غرفة صناعة السينما، إن إيرادات السينما قبل موسم العيد كانت جيدة في فيلم "وقفة رجالة"، الذي حقق إيرادات بـ25 مليون، إلا أن موسم عيد الفطر كان به مشكلة بسبب أزمة الحفلات وتسبب في تراجع المنتجين عن إنتاج الأفلام، مشيرًا إلى أن فيلمي رامز جلال و"ديدو" بعد العيد حققا إيرادات منخفضة نظرًا للإجراءات الاحترازية.





وأضاف "عبدالخالق"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأفلام بداية من الأسبوع الحالي ستبدأ في المشاركة في العروض والحفلات بالسينمات المختلفة، مع رفع نسبة الاشغال للسينمات لـ70% مما سيكون رسائلة طمأنة للمواطنين.



