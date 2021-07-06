الجامعة العربية: هذا ما تحاول إثيوبيا تصويره في قضية السد الإثيوبي

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن ما تقوم به إثيوبيا في ملف السد هو تعنت واضح ضد مصالح دول المنبع لنهر النيل، مشيرًا إلى أنها تحاول إلهاء النظر عن الأحداث الداخلية بها.



وأضاف "زكي" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء أن إثيوبيا تحاول أن تصور القضية على أنها نزاع عربي إفريقيا، ولكن النزاع حاليًا بين دولة منبع لا تحترم حقوق دولتي المصب مصر والسودان.



وأكد أن إثيوبيا تصر على أن تستمر في طريقها دون احترام أي مواثيق أو عهود دولية، موضحًا أن موقف الجامعة العربية مؤيد بالكامل لعدالة الموقف المصري والسوداني ومؤيد لمساعي الدولتين لاستكمال العملية التفاوضية بين الدول الثلاث.

