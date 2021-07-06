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ارتفاع قياسي في أسعار الذهب مع هبوط عوائد السندات الأمريكية

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:41 م
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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اخترقت أسعار الذهب حاجز 1800 دولار أثناء التعاملات الثلاثاء 6 يوليو مع تراجع عوائد السندات الأميركية، وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأميركية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1795 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.

وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3% لتسجل 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.

وانخفض البلاتين 1% إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2796.90 دولار.

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