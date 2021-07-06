ارتفاع قياسي في أسعار الذهب مع هبوط عوائد السندات الأمريكية





اخترقت أسعار الذهب حاجز 1800 دولار أثناء التعاملات الثلاثاء 6 يوليو مع تراجع عوائد السندات الأميركية، وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأميركية.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1795 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.





وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.





وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3% لتسجل 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.





وانخفض البلاتين 1% إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2796.90 دولار.