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الجامعة العربية: هذا ما نتطلع إليه من مجلس الأمن بخصوص أزمة السد الإثيوبي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:23 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجامعة العربية تسعى من خلال جلسة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل الوصول إلى تفهم من أعضاء مجلس الأمن لوجهة نظر كل من مصر والسودان للخروج بما يمكن أن يساعد الدولتين في إطلاق عملية تفاوضية تحفظ لهم حقوقهم وتلزم الطرف الإثيوبي المتعنت أن يتراجع عن هذا الموقف.

وأضاف "زكي" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن الدول العربية في مجلس الأمن قامت بمجموعة من الاتصالات والمقابلات من أجل الضغط المتزايد على صدور قرار يتناسب مع جدية الموقف المصري والسوداني.

وتابع "نسعى أن نصل بمجلس الأمن أن يكون هناك نتيجة وأن تصب في مصلحة الأطراف التي تطالب باتفاق قانوني ملزم بعيدًا عن احتمالات تزعزع الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أن موقف الجامعة العربية واضح وسبق لمصر والسودان أن تقدمت للجامعة العربية في ثلاث مناسبات بخصوص أزمة السد، وفي الثلاث مناسبات صدرت قرارات تؤيد القرارات المصرية والسودانية وهذا أمر طبيعي ومنطقي ومتوقع من الجامعة العربية تجاه عضوين بها.

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