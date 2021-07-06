العثور على جثة فتاة بترعة المنصورية

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية ملقاة بترعة بنطاق مركز كرداسة، شمال قطاع أكتوبر، اليوم الثلاثاء.



تلقى العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بترعة المنصورية، بنطاق مركز كرداسة.



وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى محل البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة.



ويعكف رجال المباحث على تحديد هوية الفتاة، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.