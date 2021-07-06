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هاني سويلم يكشف مفاجأة عن حجم الملء الثاني للسد الأثيوبي

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور هاني سويلم، المدير الاكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة آخن الألمانية، إن أثيوبيا لديها خطة لملء السد الأثيوبي تنقسم لعدة مراحل، وكان مخطط أن تحجز أثيوبيا في 2020 كمية تقدر بنحو 4.9 مليار متر مكعب، ولم تنجح أثيوبيا في حجز هذه الكمية.
 
وأشار "سويلم"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى انه كان مخطط أن تحجز أثيوبيا هذا العام 13.5 مليار متر مكعب، مؤكدا أن أثيوبيا لن تتمكن من حجز هذه الكمية، متوقعا أن يتم حجز من 4 إلى 5 مليار متر مكعب هذا العام.

وأضاف المدير الاكاديمي لقسم هندسة المياه بجامعة آخن الألمانية، أن السد الأثيوبي أكبر منشأ هيدرومائي على أهم شريان لمصادر المياه في مصر، مشددا على أهمية التعامل مع الوضع بحرفية شديدة.

ولفت إلى أن كل متر مكعب يتم خصمه من على النيل الأزرق فهو يتم خصمه من حصة مصر ومخزون السد العالي، منوها بأن تأثير سد النهضة تراكمي.

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