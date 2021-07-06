أب يروي تفاصيل واقعة قتل نجله في موقف طلخا بالدقهلية ويطالب بالقصاص (فيديو)





خيم الحزن على أهالي قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، بعد مصرع سائق ميكروباص على يد سائق توكتوك، بسبب خلاف على أولوية المرور.البداية كانت ببلاغ تلقاه اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمصرع علي السيد الحداد، 20 سنة، من قرية جوجر دائرة مركز طلخا، مصابا بطعنة نافذة وتوفي فور وصوله للمستشفى، على يد سائق توكتوك، بسبب أولوية المرور.التقت "بوابة الفجر" والد المجني عليه، للتعرف على سبب المشاجرة التي انتهت بقتل نجله.وقال السيد فرج الله سعد يوسف، والد المجني عليه، إن نجله "علي" هو أكبر اخوته، وترك الدراسة لمساعدته على مصاريف واحتياجات الأسرة.وأضاف أنه اشترى سيارة ميكروباص بمبلغ ٢٥٠ ألف جنيه قبل الحادث بشهر، ليعمل عليها مع نجله، ويسددا معا قسطها، لكنه لم يفرح بها.وأوضح الأب أن الحادث وقع يوم ٢٦ يونيو الماضي الساعة العاشرة صباحا، حيث ترك نجله في الموقف وذهب لشراء فطار، وأثناء ذلك تلقى مكالمة من زملاءه يخبروه بإصابته على يد بعض الأشخاص ونقله للمستشفى.وأوضح الأب أنه ذهب فورا لمستشفى المنصورة الدولي، وحاول توفير دماء لنجله، لكن توفاه الله لتأخر حالته، حيث تلقى طعنة قوية في الرقبة أودت بحياته.وطالب والد الضحية، بالقصاص العادل والعاجل لنجله، ليرتاح في قبره، وردع المتهمين وغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم القيام بأعمال البلطجة والترويع للمواطنين.فيما أوضح هاني الديب، محامي المجني عليه، أن ماحدث هو قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، لأنه حسب رواية شهود العيان، وقعت مشاجرة بين المتهم والمجني عليه، ثم ذهب واستعان بمجموعة من أصدقائه، وعاد حاملًا السلاح الذي ارتكب به الجريمة.وأضاف أن الشهود أكدوا أن المتهم هدد الضحية، وفعلا نفذ تهديده وضربه في رقبته ضربة مميتة، مؤكدا أن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام، ومطالبا بتنفيذه هذا الحكم باعتباره حكما وقصاصا عادلا.