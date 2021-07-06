Advertisements

ليدز يونايتد يعلن التعاقد مع نجم برشلونة

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:31 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ضم الظهير الأيسر جونيور فيربو من برشلونة الإسباني، بعقد لمدة أربعة أعوام.

وتردد أن صفقة التعاقد مع فيربو /24 عاما/ كلفت ليدز يونايتد 8ر12 مليون جنيه إسترليني (72ر17 مليون دولار)، وذلك بعد عامين من انضمامه إلى برشلونة قادما من ريال بيتيس.

وسجل فيربو ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف من إجمالي 26 فرصة في كل المسابقات خلال آخر موسم له مع ريال بيتيس، والذي شهد مشاركته في 29 مباراة.

لكنه لم يحصل على فرصة كافية في برشلونة، حيث كان جوردي ألبا الخيار الأول المفضل في مركزه.

وسجل فيربو هدفين وصنع هدفين خلال موسمين مع برشلونة، وشارك في إجمالي 41 مباراة منها 22 مباراة فقط ضمن التشكيل الأساسي.

وأثنى فيربو على مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد، قائلا إنه شكل عاملا حاسما في قراره بالانضمام للفريق الإنجليزي.

وقال فيربو في تصريحات لموقع نادي ليدز يونايتد :"رأيته (بييلسا) في إسبانيا عندما كان مدربا هناك."

وأضاف :"أعرف أنه مدرب جيد حقا وأراه كذلك. هو يرغب في الضغط على المنافسين طوال الوقت، ويحب الدفاع بطريقة رجل لرجل، وهذا هو أسلوبي."

أخبار تهمك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 11 دقيقة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

منذ ساعة و 22 دقيقة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

الصفقة الذهبية تبتعد عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 9 دقيقة

موسيماني يصدم أكرم توفيق ويستقر على بديله في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 43 دقيقة

مارسيلو يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 42 دقيقة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 6 دقيقة

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

11:59 م

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

12:05 ص

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»