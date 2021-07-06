ليدز يونايتد يعلن التعاقد مع نجم برشلونة

أعلن نادي ليدز يونايتد الإنجليزي لكرة القدم ضم الظهير الأيسر جونيور فيربو من برشلونة الإسباني، بعقد لمدة أربعة أعوام.





وتردد أن صفقة التعاقد مع فيربو /24 عاما/ كلفت ليدز يونايتد 8ر12 مليون جنيه إسترليني (72ر17 مليون دولار)، وذلك بعد عامين من انضمامه إلى برشلونة قادما من ريال بيتيس.





وسجل فيربو ثلاثة أهداف وصنع خمسة أهداف من إجمالي 26 فرصة في كل المسابقات خلال آخر موسم له مع ريال بيتيس، والذي شهد مشاركته في 29 مباراة.





لكنه لم يحصل على فرصة كافية في برشلونة، حيث كان جوردي ألبا الخيار الأول المفضل في مركزه.





وسجل فيربو هدفين وصنع هدفين خلال موسمين مع برشلونة، وشارك في إجمالي 41 مباراة منها 22 مباراة فقط ضمن التشكيل الأساسي.





وأثنى فيربو على مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد، قائلا إنه شكل عاملا حاسما في قراره بالانضمام للفريق الإنجليزي.





وقال فيربو في تصريحات لموقع نادي ليدز يونايتد :"رأيته (بييلسا) في إسبانيا عندما كان مدربا هناك."





وأضاف :"أعرف أنه مدرب جيد حقا وأراه كذلك. هو يرغب في الضغط على المنافسين طوال الوقت، ويحب الدفاع بطريقة رجل لرجل، وهذا هو أسلوبي."



