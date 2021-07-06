نشرة حوادث "الفجر".. رجل ينتقم من طليقته باغتصاب أطفاله في "مايو"

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:





السيسي يعين المستشار حسين مصطفى رئيسا لهيئة قضايا الدولة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٢٦۹ لسنة ۲۰۲۱، بتعيين المستشار حسين مصطفى فتحي - رئيسا لهيئة قضايا الدولة، اعتبارا من 1 يوليو2021. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





كان محبوس ٤ سنوات".. مفاجآت في واقعة مقتل سايس على يد متسول بالعمرانية

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت في مقتل سايس على يد متسول بزجاجة مكسورة بالعمرانية، أن المتهم يدعى "سيد" لديه معلومات جنائية. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





انتقاما من طليقته.. تفاصيل اغتصاب طفلين علي يد والدهم بمايو

فتحت نيابة مايو والتبين الجزئية، تحقيقات موسعة في واقعة قيام متهم بتهمة بالاعتداء الجنسي على طفليه، انتقامًا من طليقته والدة الطفلين بمنطقة 15 مايو. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





النيابة العامة في واقعة تحرش موظف بطفلة أوسيم: ايصالات أمانة وراء الواقعة

توصلت تحقيقات «النيابة العامة» بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام في واقعة تحرش موظف بطفلة أوسيم، إلى أن والدة المجني عليها وبعد انفصالها عن والد الأخيرة ولصلة الجيرة بينها وبين المتهم اقترضت منه مبلغًا ماليًّا لقضاء حوائجها، ووقَّعَت له ضمانًا لذلك على إيصالات أمانة، ولكنها لم تتمكن لاحقًا من ردِّ المبلغ، فعرض المتهم عليها وعلى ابنتها العمل لدى شركة يُساهم فيها لبيع الهواتف المحمولة، فوافقتا، ثم في غضون شهر نوفمبر من العام الماضي انتهز المتهم فرصة اختلائه بالطفلة المجني عليها في الشركة وقبَّلها عنوة، وهددها بملاحقة والدتها قضائيًّا بإيصالات الأمانة التي وقعت عليها إذا ما أفشت سرَّ فَعْلته، فاضطرت إلى عدم الإبلاغ عنه، ولكن الله أبى إلا أن يُفشَى سره، إذ غفل المتهم عن تصوير آلات المراقبة بالشركة جريمتَه وقت حدوثها. ولمزيد من التفاصيل اضغط هنا





استمرار حبس المتهم بسرقة مصوغات من والدة زوجة تامر حسني داخل مول بأكتوبر