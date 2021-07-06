خبيرة عن أزمة السد الإثيوبي: "الحق الذي لا تسانده قوة ضعيف"

قالت الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن مصر الآن في موقف دقيق بعد البيان الإثيوبي الذي أخطر فيه مصر والسودان بالبدء بالملء الثاني للسد.



وأضافت "أماني" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" الثلاثاء أن التوقعات لما يمكن أن تسفر عنه جلسة مجلس الأمن الخميس المقبل يجب أن تكون متوسطة.



وأشارت إلى أن التحركات التي قامت بها مصر في هذه القضية هو تحرك معقول، ولكن أن يستمر الاتحاد الأفريقي في رعاية هذه القضية هو مضيعة للوقت.



وأوضحت أن الملء الثاني هو ملء محدود مقارنة بما كان مخططًا من الجانب الإثيوبي، ولكنه في النهاية يُظهر أديس أبابا على أنها لا تتعاون مع دولتي المصب مصر والسودان وتتصرف تصرفا أحاديا.



وشددت أن مصر تقوم بدورها في مخاطبة المجتمع الدولي للإطلاع بمسئوليته والقانون الدولي يحفظ حقوق الدول، ولكن لابد أن ندرك أن الحق الذي لا تسانده قوة هو حق ضعيف.

