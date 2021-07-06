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سرقة مشغولات ذهبية بمليوني جنيه من فيلا محامي شهير بالمقطم

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:41 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي _ داليا عادل
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تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية بقيمة مليوني جنيه من داخل فيلا محام شهير بالمقطم.

تلقى مأمور قسم شرطه المقطم بلاغًا من "شيرين.أ.ع" 54 سنة، ربة منزل، وزوجة محام شهير، بإكتشافها سرقة مصوغاتها الذهبية من داخل علبة بدولاب غرفة النومة خاصتها، بالفيلا سكنها بنطاق القسم، وقدرت قيمتها نحو مليوني جنيه.

واتهمت في بلاغها كلا من "ناصر.م.أ"، حارس الفيلا و"عواطف.ف.د"، وزوجها "سيد.ك.م" حارس فيلا بالإهمال في أداء عملهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم9367 لسنة 2021 جنح المقطم.

وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيلهم، لتحرر المبلغة محضرًا آخر تتهم خلاله الأشخاص سالفي الذكر بسرقة مشغولاتها الذهبية.

اصطحبت قوة أمنية من قسم شرطة المقطم المتهمين إلى مقر النيابة العامة مرة أخرى، وهناك اتهمت المتهمة الأولى 3 أفراد من وحدة مباحث القسم بالتعدي عليها بالضرب وتعذيبها داخل ديوان القسم، موضحة أن ذلك لإجبارها على الاعتراف، بارتكاب الواقعة.

ومن ناحيته قال صربامون الطافش، المحامي، إن النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهمة الأولى على إحدى المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان ما بها من إصابات، مشيرا أن التقرير الطبي أفاد بتعرض المتهمة، للإعتداء، وفي انتظار تحقيق النيابة العامة حول الواقعة.

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