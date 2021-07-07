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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-7-2021.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:00 ص
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واصلت أسعار الذهب الارتفاع في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مدعومة بارتفاعها في الأسواق العالمية، بالقرب من أعلى مستوياتها في أسبوعين، فيما تترقب الأسواق المزيد من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة قد تمثل إشارات حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة.
ليسجل الذهب عيار 21 نحو 783 جنيها للجرام، كما سجل عيار 18 نحو 671.25 جنيها، فيما بلغ عيار 24 نحو 894.75 جنيها وسجل سعر الجنيه الذهب 6268 جنيها.
أسعار الذهب عالميًا:
اخترقت أسعار الذهب حاجز 1800 دولار أثناء التعاملات الثلاثاء 6 يوليو مع تراجع عوائد السندات الأميركية، وانتظار المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر يونيو لتقييم آفاق أسعار الفائدة الأميركية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1795 دولارا للأونصة في أواخر جلسة التداول بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ 17 يونيو عند 1814.78 دولار.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5% لتسجل عند التسوية 1794.20 دولار.
وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية أدنى مستوى في أسبوعين، وهو ما يعزز جاذبية المعدن النفيس.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.3% لتسجل 26.11 دولار للأوقية بعد أن قفزت إلى أعلى مستوى لها منذ 17 يونيو عند 26.76 دولار.
وانخفض البلاتين 1% إلى 1086.30 دولار للأوقية بينما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 2796.90 دولار.
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