أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 7-7-2021

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات البنوك اليوم الأربعاء، لتسجل العملة الأمريكية 15.61 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع، وجرى تداول الدولار ببنوك الأهلي المصري ومصر بمتوسط سعري بلغ 15.61 جنيه للشراء و15.71 جنيه للبيع، في حين سجلت ببنوك الاستثمار العربي والتجاري الدولي وقطر الوطني وبلوم مصر 15.63 جنيه للشراء و15.73 جنيه للبيع.





وعلى صعيد بقية العملات الرئيسية، فقد سجل الجنيه المصري متوسط سعري مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو عند 18.50 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.57 جنيه للشراء و21.73 جنيه للبيع.





واستقر الجنيه المصري أمام العملات العربية، حيث بلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.18 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.24 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.15 جنيه للشراء 52.15 للبيع.