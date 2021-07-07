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أستاذ قانون دولي: إعادة ملف السد الإثيوبي إلى الاتحاد الإفريقي استهلاك لمزيد من الوقت

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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أوضح محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، عن سيناريوهات تعامل مجلس الأمن مع ملف السد الإثيوبي بعد بيان أديس أبابا بالأمس بإخطار مصر والسودان ببدء الملء الثاني للسد.

وقال "عمرو" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج"مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" إن تصرفات إثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد هو تصرف غير مبرر وغير مفهوم ويحرج إثيوبيا أمام العالم كله.

وأضاف أن مناقشة القضية في مجلس الأمن للمرة الثانية حتى لو لم يخرج بقرار فهو انتصار سياسي كبير للدبلوماسية المصرية خاصة أنها المرة الأولى التي يناقش فيها المجلس ملف مياه قد يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأكد أنه يجب على مجلس الأمن التصدي لهذا التصعيد في ملف السد، مستطردًا "سهل أن تقنع مصر الدول الأعضاء في مجلس الأمن بعدالة الموقف المصري، ولكن يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم".

وتابع " مستحيل أن يصدر قرار من مجلس الأمن ولكن تدخله ومتابعته في حد ذاته وأن يطلب من الدول الثلاث العودة إلى مائدة التفاوض والوصول إلى اتفاق هو انتصار دبلوماسي لمصر".

وأشار إلى أن إعادة الملف إلى الاتحاد الإفريقي هو استهلاك لمزيد من الوقت، مضيفًا "يجب على مجلس الأمن أن يظهر تدخل مباشر لإلزام الدول بالعودة إلى المفاوضات مرة أخرى".

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