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شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:50 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة الفائز من إنجلترا والدنمارك، وذلك بعد فوزه الصعب والمثير على نظيره المنتخب الإسباني بنتيجة (4-2) بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ليورو 2020.

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