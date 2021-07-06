شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020





تأهل منتخب إيطاليا إلى نصف نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة الفائز من إنجلترا والدنمارك، وذلك بعد فوزه الصعب والمثير على نظيره المنتخب الإسباني بنتيجة (4-2) بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ليورو 2020.