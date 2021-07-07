الصفقة الذهبية تبتعد عن الأهلي.. طالع التفاصيل





خرج سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي من حسابات مسؤولي القلعة الحمراء لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





صفقة سفيان رحيمي في الأهلي





وكشف مصدر داخل الأهلي آخر تطورات مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء للتعاقد مع سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي في الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر أن سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي تراجعت أسهمه في تمثيل المارد الأحمر بالموسم الجديد بعد فشل اللاعب فى إقناع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بقدراته، بعدما شاهده عن قرب في مواجهتي بيراميدز بدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.





وتابع المصدر أن هناك جناحا أفريقيا اقترب بقوة من الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد أن نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ولجنة التخطيط، ولكن تفرض الإدارة الحمراء سرية تامة على اسمه خوفاً من دخول أندية أخرى للمغالاة في الصفقة.





وأتم المصدر موضحا أن الأوروجويانى سيرينو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي لا يزال خياراً متوفراً حال فشل الأحمر التعاقد مع الجناح الأفريقي.



