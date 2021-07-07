Advertisements

الصفقة الذهبية تبتعد عن الأهلي.. طالع التفاصيل

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:02 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

خرج سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي من حسابات مسؤولي القلعة الحمراء لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

صفقة سفيان رحيمي في الأهلي

وكشف مصدر داخل الأهلي آخر تطورات مفاوضات مسؤولي القلعة الحمراء للتعاقد مع سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن سفيان رحيمي جناح الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء المغربي تراجعت أسهمه في تمثيل المارد الأحمر بالموسم الجديد بعد فشل اللاعب فى إقناع المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بقدراته، بعدما شاهده عن قرب في مواجهتي بيراميدز بدور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتابع المصدر أن هناك جناحا أفريقيا اقترب بقوة من الانضمام لصفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بعد أن نال إعجاب الجهاز الفني بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ولجنة التخطيط، ولكن تفرض الإدارة الحمراء سرية تامة على اسمه خوفاً من دخول أندية أخرى للمغالاة في الصفقة.

وأتم المصدر موضحا أن الأوروجويانى سيرينو لاعب الفريق الكروي الأول بنادي صن داونز الجنوب إفريقي لا يزال خياراً متوفراً حال فشل الأحمر التعاقد مع الجناح الأفريقي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رحيمي الرجاء الأهلي

أخبار تهمك

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 13 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

مارسيلو يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الصفقة الذهبية تبتعد عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 11 دقيقة

موسيماني يصدم أكرم توفيق ويستقر على بديله في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ: حسمنا صفقات وأخري في الطريق

الصفقة الثانية في الأهلي

جلسه خاصة في برشلونة بين ميسي وجوارديولا.. طالع التفاصيل

"لا تراجع ولا استسلام".. الأهلي يصر على ضم الصفقة الذهبية

عاجل - تطورات مفاجئة بشأن صفقة الأهلي الذهبية

موسيماني يصر على ضم الصفقة الذهبية

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

11:59 م

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

12:05 ص

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»