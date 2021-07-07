إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني إيسكو ألاركون نجم ريال مدريد الإسباني حسم موقفه من الاستمرار مع الملكي في الميركاتو الصيفي الحالي.





وأشار موقع ديفينسا سينترال الإسباني إلى أن إيسكو قرر بالفعل الرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل البحث عن فرصة أكبر للمشاركة.





ولفت الموقع الإسباني أن اسم إيسكو ارتبط بالانتقال إلى ميلان الإيطالي بناءً على رغبة من الروسونيري الذي يسعى لإيجاد بديل لصانع ألعابه التركي هاكان كالهانوجلو المنتقل حديثا إلى إنتر ميلان عقب نهاية عقده.





وأفاد الموقع الإسباني بأن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الجديد لريال مدريد لن يعتمد على إيسكو في الموسم المقبل بعد أن غاب عن المشاركة بشكل مستمر على مدار الموسم الماضي تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان.





وأكد الموقع الإسباني أن إيسكو وافق بالفعل على الانتقال لميلان، حيث يعتقد أن فرصه في المشاركة ستكون كبيرة في ملعب سان سيرو وينتظر حاليًا أن يبرم ميلان الصفقة بشكل رسمي.





وألمح الموقع الإسباني أن ريال مدريد يطمح في الحصول على 20 مليون يورو من بيع إيسكو من أجل إنعاش خزينة الملكي وتوفير راتب النجم الإسباني.



