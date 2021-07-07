رد قوي من الجامعة العربية على التعنت الإثيوبي بأزمة السد قبل جلسة مجلس الأمن

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أن ما تقوم به إثيوبيا في ملف السد هو تعنت واضح ضد مصالح دول المنبع لنهر النيل، مشيرًا إلى أنها تحاول إلهاء النظر عن الأحداث الداخلية بها.



وأضاف "زكي" في اتصال هاتفي ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن إثيوبيا تحاول أن تصور القضية على أنها نزاع عربي إفريقيا، ولكن النزاع حاليًا بين دولة منبع لا تحترم حقوق دولتي المصب مصر والسودان.



وأكد أن إثيوبيا تصر على أن تستمر في طريقها دون احترام أي مواثيق أو عهود دولية، موضحًا أن موقف الجامعة العربية مؤيد بالكامل لعدالة الموقف المصري والسوداني ومؤيد لمساعي الدولتين لاستكمال العملية التفاوضية بين الدول الثلاث.



وأوضح أن الجامعة العربية تسعى من خلال جلسة مجلس الأمن يوم الخميس المقبل الوصول إلى تفهم من أعضاء مجلس الأمن لوجهة نظر كل من مصر والسودان للخروج بما يمكن أن يساعد الدولتين في إطلاق عملية تفاوضية تحفظ لهم حقوقهم وتلزم الطرف الإثيوبي المتعنت أن يتراجع عن هذا الموقف.



وأضاف أن الدول العربية في مجلس الأمن قامت بمجموعة من الاتصالات والمقابلات من أجل الضغط المتزايد على صدور قرار يتناسب مع جدية الموقف المصري والسوداني، متابعًا "نسعى أن نصل بمجلس الأمن أن يكون هناك نتيجة وأن تصب في مصلحة الأطراف التي تطالب باتفاق قانوني ملزم بعيدًا عن احتمالات تزعزع الاستقرار في المنطقة".



وأشار إلى أن موقف الجامعة العربية واضح وسبق لمصر والسودان أن تقدمت للجامعة العربية في ثلاث مناسبات بخصوص أزمة السد، وفي الثلاث مناسبات صدرت قرارات تؤيد القرارات المصرية والسودانية وهذا أمر طبيعي ومنطقي ومتوقع من الجامعة العربية تجاه عضوين بها.