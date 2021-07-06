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عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

الثلاثاء 06/يوليو/2021 - 11:59 م
أرشيفية
أرشيفية
منى صموئيل
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احتفل مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، بخروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد تماثلها للشفاء، من قسم العناية المركزة بالمستشفى، الذي سجل صفر كورونا.

وأكد مستشفى التأمين الصحي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قبل قليل، خروج آخر حالة كورونا من العزل، وقدمت إدارة المستشفى الشكر لكل من "أبطال الجيش الأبيض"، من أطباء وتمريض وإداريين وفنيين وصيادلة والمعمل وأشعة وقسم الغازات.

كما قدمت المستشفى الشكر لفرق المستشفى من الجودة ومكافحة العدوى والتدريب وفريق متابعة الأكسجين، على ما قدموه خلال تلك الفترة العصيبة، مشيرة إلى أنه سيتم تطهير وتعقيم أقسام المستشفى المختلفة.

وأشار البيان إلى أن منظومة العمل بالمستشفى نجحت في إداره الأزمة، بقيادة محمد حسن ياسين، مدير عام الفرع، والدكتور محمد عبدالرحيم، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد صبري، نائب مدير المستشفى، والمحاسب معتز حمادي، المدير المالي والإداري بالمستشفى.

وأعلن مستشفي سوهاج للجهاز الهضمى منذ عدة أيام، خروج آخر حالة مصابة بكورونا من مستشفى العزل، كما أعلنت إدارة مستشفى سوهاج الجامعي خروج آخر حالة مصابة بكورونا من قسم العزل، وبذلك يكون مستشفى سوهاج للتأمين الصحي ثالث مستشفى يعلن عن صفر إصابات كورونا بداخله.

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