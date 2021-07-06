عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

احتفل مستشفى الهلال للتأمين الصحي بمحافظة سوهاج، مساء اليوم الثلاثاء، بخروج آخر حالة مصابة بفيروس كورونا، بعد تماثلها للشفاء، من قسم العناية المركزة بالمستشفى، الذي سجل صفر كورونا.





وأكد مستشفى التأمين الصحي، في بيان على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، قبل قليل، خروج آخر حالة كورونا من العزل، وقدمت إدارة المستشفى الشكر لكل من "أبطال الجيش الأبيض"، من أطباء وتمريض وإداريين وفنيين وصيادلة والمعمل وأشعة وقسم الغازات.





كما قدمت المستشفى الشكر لفرق المستشفى من الجودة ومكافحة العدوى والتدريب وفريق متابعة الأكسجين، على ما قدموه خلال تلك الفترة العصيبة، مشيرة إلى أنه سيتم تطهير وتعقيم أقسام المستشفى المختلفة.





وأشار البيان إلى أن منظومة العمل بالمستشفى نجحت في إداره الأزمة، بقيادة محمد حسن ياسين، مدير عام الفرع، والدكتور محمد عبدالرحيم، مدير عام المستشفى، والدكتور محمد صبري، نائب مدير المستشفى، والمحاسب معتز حمادي، المدير المالي والإداري بالمستشفى.



