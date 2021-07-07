مروة الأزلي بعد اختيارها لتجسيد دور سوسن بدر : "طول عمر الناس بيقولولي إني شبه"ا







نشرت الفنانة مروة الأزلي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة صور لها وللفنانة سوسن بدر.



وعلقت قائلة :"سعيدة بإختياري لتجسيد دور أيقونة الفن المصري والوجة الفرعوني النجمة الكبيرة سوسن بدر في مرحلة زمنية للشخصية في مسلسل" 60 دقيقة "بطولة النجمة ياسمين رئيس ، وإخراج مريم الأحمدي".





وأضافت :" طول عمر الناس بيقولولي انتي شبهها بس دلوقتي انا صدقت".





يذكر أن مسلسل "60 دقيقة" بطولة ياسمين رئيس، محمود نصر، سوسن بدر، شيرين رضا، مروة الأزلي، صبرى فواز، وثراء جبيل، فاطمة النبوي،تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم الاحمدي.