شاهد.. هيئة التأمينات تزف بشرى سارة: صرف معاش أغسطس بـ"الموبيل"

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن صرف المعاشات في شهر أغسطس سيكون من خلال المحفظة الالكترونية على الموبيل، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة بدأت منذ شهر مارس السابق بمبادرة للبنك المركزي، في اطار العمل على تحقيق الشمول المالي.





وتبع "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن الهيئة القومية قامت اليوم بتوقيع برتوكول بين الهيئة وبين أربع شركات محمول لإتاحة المعاشات على المحافظة الالكترونية للمحمول، مشيرًا إلى أن المواطن يستطيع صرف المعاش من خلال اعداد المحافظة الالكترونية مجانًا من خلال الذهاب إلى مركز خدمة الموبيل التابعة لشركة المحمول الخاص به.



