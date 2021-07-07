شريف عامر يعلن غلق حسابه على "تويتر" بسبب أزمة السد الإثيوبي

أعلن الإعلامي شريف عامر، أنه قرر غلق حسابه على موقع "تويتر"، بسبب طريقة تناول مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقضية السد الإثيوبي، معلقا: "كلنا بقينا محددين إيه اللي هيحصل.. مصر هتحارب إمتى، وهتحارب إزاي، وإثيوبيا هتمل إيه".





وأشار "عامر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر لا تدار عبر الإنترنت، مضيفا: "لنا رأي، وحق في طلب المعلومة.. ولكن مينفعش ناخد القرار"، حيث أن إتخاذ القرار من مسئولية جهات في الدولة.



