Advertisements

شريف عامر يعلن غلق حسابه على "تويتر" بسبب أزمة السد الإثيوبي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:56 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعلن الإعلامي شريف عامر، أنه قرر غلق حسابه على موقع "تويتر"، بسبب طريقة تناول مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقضية السد الإثيوبي، معلقا: "كلنا بقينا محددين إيه اللي هيحصل.. مصر هتحارب إمتى، وهتحارب إزاي، وإثيوبيا هتمل إيه".

وأشار "عامر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن مصر لا تدار عبر الإنترنت، مضيفا: "لنا رأي، وحق في طلب المعلومة.. ولكن مينفعش ناخد القرار"، حيث أن إتخاذ القرار من مسئولية جهات في الدولة.

وأضاف: "قررت غلق تويترر، واهتم فقط بالمعلومات"، مؤكدا أنه يحرص على عرض المعلومات للمواطنين بأدق صورة ممكنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر شريف عامر السد الإثيوبي إثيوبيا

أخبار تهمك

الصفقة الذهبية تبتعد عن الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 12 دقيقة

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 4 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

شاهد ضربات جزاء مباراة إيطاليا وإسبانيا في نصف نهائي يورو 2020

منذ ساعة و 24 دقيقة

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 8 ساعات

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 13 ساعة

مارسيلو يوجه رسالة إلى جماهير ريال مدريد

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يصدم أكرم توفيق ويستقر على بديله في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

"ضغوط إسرائيلية- تركية".. محمد عزب العرب يكشف أسباب تعنت إثيوبيا

"الفقي": تجميد المساعدات الأمريكية لإثيوبيا إدانة واضحة

هاني رسلان: تصريحات متحدث الخارجية الإثيوبية عن مصر تجاوزت الحدود

خبير يُفجر مفاجأة عن سد النهضة الإثيوبي

خبير بأمريكا يحذر من آثار كارثية لسد النهضة

الموقف العسكري وانهيار البناء.. 9 رسائل من وزير الري بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:01 م

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

عاجل.. مستشفى الهلال للتأمين الصحي بسوهاج تحتفل بخروج آخر حالة كورونا

11:59 م

إيسكو يحسم مستقبله مع ريال مدريد

12:05 ص

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»