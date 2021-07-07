عاجل.. أول تعليق من مانشيني بعد تأهل إيطاليا إلى نهائي كأس أمم أوروبا

تأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة الفائز من إنجلترا والدنمارك، وذلك بعد فوزه الصعب والمثير على نظيره المنتخب الإسباني بنتيجة (4-2) بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ليورو 2020.





كان الآوزري الباديء بالتسجيل عبر فيدريكو كييزا في الدقيقة 60، في أدرك ألفارو موراتا التعادل لصالح المنتخب الإسباني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.





وقال مانشيني عقب نهاية المباراة :"كنا نعلم أننا سنعاني كثيرًا، إسبانيا فريق رائع وكانت مباراة مفتوحة للجميع، لقد فزنا بالهجوم والدفاع".





وأضاف مدرب المنتخب الإيطالي :"الفضل في هذا النصر يعود لأبنائنا ومن الآن نحن بحاجة لاستعادة طاقتنا"