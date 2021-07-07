Advertisements

نجل "العصار": فوجئت برد فعل الناس بعد وفاة والدي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:02 ص
الفريق العصار
الفريق العصار
شيماء حسن
Advertisements
قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، إنه فوجئ برد فعل زملائه وكل الناس عند وفاة والده، مؤكدًا أن "سيرته العطرة هي مكسب حصلنا عليه من والدي ومتشرفين بانتمائه للقوات المسلحة".

وأضاف "العصار" في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، بمناسبة في الذكرى الأولى لرحيل والده، أنه كان لديه إيمان كامل بفكرة أهمية إدخال العلم في الصناعة ومراحل الإنتاج المختلفة وتوطين التكنولوجيا وله مع وزيرة الهجرة من خلال مؤتمرات مصر تستطيع التواصل مع العلماء في الخارج ونقل تجاربهم وخبراتهم.

واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار السيسي ووقوفهم إلى جانبهم في أزمة مرض والده، مستطردًا: "لمسنا الاهتمام والرعاية من الرئيس وقرينته، وأيضًا كل الاهتمام من القوات المسلحة".

وفي ذات السياق قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن خبر وفاة الفرق العصار كان فاجعة، مشيرًا إلى أنه كان زميله على مدار 65 عامًا.

وأضاف في اتصال هاتفي مع نفس البرنامج، أنه "عُرف الفريق بهدوئه وخلقه وأدبه الجم وحيائه وقدم خدمات جليلة لوطنه وكان شخصية فريدة، وكان كالمظلة يغطي مساحات كبيرة في كافة المجالات".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي بوابة الفجر الفريق العصار الفجر

أخبار تهمك

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ يوم

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مدريد يحسم موقفه من ضم ديفيد نيريز

منذ 11 دقائق

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 6 ساعات

لابورتا يعلق على مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

مصطفى الفقي يكشف وجه التشابه بين إسرائيل وإثيوبيا (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 11 ساعة

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

منذ 39 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

والد الهارب محمد علي: "ابني حصل على 260 مليون جنيه لإنشاء الفندق ولم يضع أموال من جيبه"

مستشار قانوني عن الهارب محمد علي: "نكرة وعمرنا ما سمعنا عنه"

وائل الإبراشي: التاريخ سيخلد الفريق محمد العصار

سعفان ينعي الفريق العصار: رجلًا وطنيًا من طراز فريد

لميس الحديدي ناعية "العصار": غلاوته في قلوب جميع المصريين (فيديو)

ماذا قال نجل الفريق العصار عن نعي السيسي لوالده؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:36 ص

تحسن نسبي.. الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

04:12 ص

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

02:26 ص

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»