نجل "العصار": فوجئت برد فعل الناس بعد وفاة والدي

قال المهندس أحمد العصار، نجل الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي السابق، إنه فوجئ برد فعل زملائه وكل الناس عند وفاة والده، مؤكدًا أن "سيرته العطرة هي مكسب حصلنا عليه من والدي ومتشرفين بانتمائه للقوات المسلحة".





وأضاف "العصار" في حواره عبر سكايب ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي"، بمناسبة في الذكرى الأولى لرحيل والده، أنه كان لديه إيمان كامل بفكرة أهمية إدخال العلم في الصناعة ومراحل الإنتاج المختلفة وتوطين التكنولوجيا وله مع وزيرة الهجرة من خلال مؤتمرات مصر تستطيع التواصل مع العلماء في الخارج ونقل تجاربهم وخبراتهم.





واختتم حديثه بتوجيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة الأولى انتصار السيسي ووقوفهم إلى جانبهم في أزمة مرض والده، مستطردًا: "لمسنا الاهتمام والرعاية من الرئيس وقرينته، وأيضًا كل الاهتمام من القوات المسلحة".





وفي ذات السياق قال مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن خبر وفاة الفرق العصار كان فاجعة، مشيرًا إلى أنه كان زميله على مدار 65 عامًا.



