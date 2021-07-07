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"السياحة" تكشف تفاصيل تحويل الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قالت الدكتورة سها بهجت، المتحدث باسم وزارة السياحة، إن محافظة الأقصر ليس لها مثيل في العالم، خاصة أنها تحتوي على كم كبير من الآثار، والمتاحف والمعابد، بشكل يسمح لتحويلها إلى متحف مفتوح.

وتابعت "بهجت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن الوزارة تعمل على تطوير الخدمات في الأماكن الأثرية، من خلال توفير الخدمات بكل أنواعها من دورات مياه ولوحات إرشادية، وأماكن للجلوس، ومسارات الزيارة.

وأشارت إلى أن طريق الكباش الذي يتم تطويره الآن طوله يقارب 3 كيلومترات، وكان يسمى بطريق الاحتفالات، والغرض من ترميمه تحويله إلى طريق عالمي.

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