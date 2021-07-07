نيرمين الفقي: دور شمس في "النمر" كان تحدي.. وبكيت وأنا أقرأ شخصيتي بـ"ضل راجل"

حلت اليوم الفنانة نيرمين الفقي ضيفة علي برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر قناة "on E"، وتحدثت الفنانة عن سعادتها بعودتها للفن مرة أخرى في الموسم الرمضاني الرمضاني الماضي حيث شاركت في عملين هما "النمر، وضل راجل".



وقالت نيرمين الفقي عن دورها في مسلسل ضل راجل:"بالنسبة لضل راجل وشخصيتي فيه كانت هدى، ومن قبل ما أبدأ فيه من فترة القراءة كنت بعيط وأنا بقرأه لأنه بيمس قلبي وكان قريب أوي مني، الدورين متناقضين ومتضادين لكنهما قريبان من قلبي رغم الاختلاف في طبيعة الدورين".



وأضافت:"حسيت إن شخصية شمس الحلق في مسلسل النمر بعيدة عن شخصيتي الحقيقية وعن أدائي، حتى صوتي المطلوب فيها مختلف، كنت وقتها مرعوبة لأني عمري ما عملت دور زي ده بس تحديت بيه وقلت لازم أعمل الدور ده".



وتابعت:" دوري في مسلسل النمر أصبح الناس في الشارع ينادونني بـ شمس، و طبقة معينة هي التي تعلقت بدور شمس، ونادوا علي في الشارع بالاسم لكن في المقابل كان دور هدى في ضل راجل له أيضًا صيت في شرائح معينة من الشارع كانوا يقابلوني ويقولولي لي قطعتي قلبنا".