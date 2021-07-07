Advertisements

مصطفى الفقي يكشف وجه التشابه بين إسرائيل وإثيوبيا (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الفترة التي نمر بها من أصعب الفترات على القارة الأفريقية والعالم العربي، معلقا: "لم نلمس مثل هذا التحدي السافر من دولة للمجتمع الدولي مثل إثيوبيا".

وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تصرف إثيوبيا بهذا الشكل الأحادي غير مسبوق، مضيفا: "لم نرى مثل هذه التصرفات إلا من النموذج الإسرائيلي أحيانا"، معتبرا أن هناك تشابه بين إثيوبيا وإسرائيل.

وأضاف إسرائيل كانت تتفاوض وتبني في مستوطنات، وكذلك إثيوبيا تتفاوض وتبني في السد، معربا عن دهشته من حصول آبي أحمد على جائزة نوبل، معلقا: "الجائزة أصبحت تعطى لمن لا يستحق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصطفى الفقي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 10 ساعات

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

الديهي عن الوضع المصري: "كان الله في عون السيسي"

"الفقي": تجميد المساعدات الأمريكية لإثيوبيا إدانة واضحة

مُصطفي الفقي المُفكر السياسي ورئيس مكتبة الأسكندرية لبرنامج "يحدث في مصر" مع شريف عامر على"MBC مصر"

مصطفى الفقي يكشف مفاجأة عن دور إسرائيل في أزمة سد النهضة

مصطفى الفقي: قوى إقليمية تدعم إثيوبيا

شاهد.. ماذا قال مصطفى الفقي عن تحرك السودان بمجلس الأمن حول أزمة السد الإثيوبي؟

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:12 ص

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

02:26 ص

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

10:01 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»