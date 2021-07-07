مصطفى الفقي يكشف وجه التشابه بين إسرائيل وإثيوبيا (فيديو)

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الفترة التي نمر بها من أصعب الفترات على القارة الأفريقية والعالم العربي، معلقا: "لم نلمس مثل هذا التحدي السافر من دولة للمجتمع الدولي مثل إثيوبيا".





وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن تصرف إثيوبيا بهذا الشكل الأحادي غير مسبوق، مضيفا: "لم نرى مثل هذه التصرفات إلا من النموذج الإسرائيلي أحيانا"، معتبرا أن هناك تشابه بين إثيوبيا وإسرائيل.



