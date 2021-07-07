"السجيني" عن اشتراطات البناء الجديدة: قرارات حكومية (فيديو)

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة تعتبر قرارات حكومية وليست تشريعات بهدف حوكمة العمران في مصر، ووقف فوضى البناء، والتيسير على المواطنين في الحصول على تراخيص بناء بشكل محترم ومنسق.





وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن البرلمان دوره المراقبة حول واقعية التطبيق على أرض الواقع في كافة المحافظات"، موضحا أن تجربة الحصول على تراخيص البناء يتم تطبيقها على ارض الواقع لمدة 60 يوم من أجل التقييم".



