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"السجيني" عن اشتراطات البناء الجديدة: قرارات حكومية (فيديو)
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 06:28 ص
داليا الحسين
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قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة تعتبر قرارات حكومية وليست تشريعات بهدف حوكمة العمران في مصر، ووقف فوضى البناء، والتيسير على المواطنين في الحصول على تراخيص بناء بشكل محترم ومنسق.
وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن البرلمان دوره المراقبة حول واقعية التطبيق على أرض الواقع في كافة المحافظات"، موضحا أن تجربة الحصول على تراخيص البناء يتم تطبيقها على ارض الواقع لمدة 60 يوم من أجل التقييم".
ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن إقبال المواطنين على الحصول على تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، ومدى فعالية تقديم الخدمات عن طريق المراكز التكنولوجية ونجاح السيستم الالكتروني يوضحوا مدى نجاح التجربة.
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