Advertisements

"السجيني" عن اشتراطات البناء الجديدة: قرارات حكومية (فيديو)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 06:28 ص
أحمد السجيني
أحمد السجيني
داليا الحسين
Advertisements
قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اشتراطات البناء الجديدة تعتبر قرارات حكومية وليست تشريعات بهدف حوكمة العمران في مصر، ووقف فوضى البناء، والتيسير على المواطنين في الحصول على تراخيص بناء بشكل محترم ومنسق.

وأضاف "السجيني" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن البرلمان دوره المراقبة حول واقعية التطبيق على أرض الواقع في كافة المحافظات"، موضحا أن تجربة الحصول على تراخيص البناء يتم تطبيقها على ارض الواقع لمدة 60 يوم من أجل التقييم".

ونوه رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب بأن إقبال المواطنين على الحصول على تراخيص البناء والتصالح في مخالفات البناء، ومدى فعالية تقديم الخدمات عن طريق المراكز التكنولوجية ونجاح السيستم الالكتروني يوضحوا مدى نجاح التجربة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السجيني

أخبار تهمك

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 164 إصابة جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على تشكيل باريس سان جيرمان بعد الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقتين سوبر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موسيماني يُقرر الإطاحة بـ5 لاعبين خارج الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يقرر عودة المفاوضات من أجل ضم "الجناح النفاثة"

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عملاق أوروبي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

بيان عاجل من السودان بشأن الملء الثاني للسد الإثيوبي

منذ حوالي 16 ساعة

ريال مدريد يعرض نجم الفريق للبيع في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

الزمالك ينقض على صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على تفاصيل الصفقة التبادلية بين الأهلي وسموحة

منذ حوالي 10 ساعات

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

منذ ساعتين و 49 دقيقة

ضربة جديدة لرجل الأعمال حسن راتب المتهم في قضية "الآثار الكبرى"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

"محلية البرلمان" توصي بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

"السجيني": الرئيس السيسي مهتم بتحديد قيم ملائمة لإتمام التصالح بما لا يرهق المواطنين (فيديو)

"السجيني": لا يوجد مساءلة جنائية على أصحاب الوحدات السكنية المخالفة (فيديو)

بدء اجتماع لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بالنواب لمناقشة اشتراطات البناء

"السجيني": الدولة اتخذت قرارها بمواجهة مهزلة العمران العشوائي بشكل حقيقي

السجيني: ليس للحكومة صلاحية في مد موعد التصالح في مخالفات البناء مرة أخرى

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:12 ص

مستشار الرئيس يكشف تطورات الوضع الوبائي في مصر

عاجل.. تحرك تونسي في مجلس الأمن لوقف ملء السد الإثيوبي

02:26 ص

عاجل - صدق أو لا تصدق. رمضان صبحي يُهدي الأهلي 2.5 مليون دولار

05:15 م

عاجل - حقيقة رحيل بعض اللاعبين عن الزمالك

10:01 م

عاجل - الزمالك يحسم صفقة نجم بيراميدز

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 3.. التطور الطبيعى للزوج الندل

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حكايات صيفية.. موسم فساد «كريمة الكريمة» فى الساحل الشمالى

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «٤».. خان «٢-٢»