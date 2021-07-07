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موسيماني يصدم أكرم توفيق ويستقر على بديله في نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
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تلقى أكرم توفيق، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صدمة قوية من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، بشأن مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامته مساء السبت الموافق 17 يوليو الجاري، على استاد محمد الخامس بالمغرب.

وكشف مصدر مسئول داخل النادى الأهلى أن الجنوب أفريقي استقر على عودة محمد هاني إلى مركز الظهير الأيمن في تشكيل الأحمر الأساسي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال.

وطلب موسيماني من الجهاز الطبي في الأهلي ضرورة تجهيز محمد هاني في مبارتي الأهلي أمام المقاولون العرب ومصر للمقاصة في الدوري الممتاز، من أجل مشاركته بشكل تدريجي، لتجهيزه إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأشار المصدر، إلى أن موسيماني يرغب في عودة محمد هاني إلى تشكيل الأهلي أمام كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب قلة الفاعلية الهجومية لأكرم توفيق على مرمى الخصم، بالرغم من تألق اللاعب في المهام الدفاعية وتنفيذها على أكمل وجه.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره المقاولون العرب في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الخميس المقبل على استاد بتروسبورت في التجمع الخامس، ضمن مؤجلات الجولة الـ26 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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