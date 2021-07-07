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مصطفى الفقي: واشنطن ضجرة من الموقف الإثيوبي ولكنها لا تعلن ذلك (فيديو)
الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:04 ص
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، موقف الولايات المتحدة الأمريكية من قضية السد الإثيوبي، مشيرا إلى أن واشنطن متأرجحة ولكن ضجرة من الموقف الإثيوبي، وإن كانت لا تسطيع أن تعبر عن ذلك صراحة من أجل علاقاتها بدول المنطقة.
وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن أمريكا ترى أن إثيوبيا تضعها على المحك في ازمة إقليمية قد تؤدي إلى زيادة حدة الإرهاب وتفشي دوائر العنف، منوها بأن الموقف الأمريكي في أزمة السد الإثيوبي أفضل من دول كبرى.
وأضاف أن موقف الولايات المتحدة الموقف الصيني أسهم تاريخيًا في بناء السد، منوهًا بأن الدعم الحقيقي لمصر في قضية السد لم يأت من إحدى الدول الكبرى إلى الآن.
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