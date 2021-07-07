الجماهير الإيطالية تنطلق في شوارع روما عقب التأهل لنهائي اليورو

في العاصمة روما

وانطلقت الجماهير الإيطالية في شوارع روما احتفالا بتأهل المنتخب عقب ركلة الجزاء الاخيرة التي سددها جورجينيو في شباك المنتخب الإسباني لتفوز إيطاليا بركلات الترجيح 4-2.

وتأهل منتخب إيطاليا إلى نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم لمواجهة الفائز من إنجلترا والدنمارك، وذلك بعد فوزه الصعب والمثير على نظيره المنتخب الإسباني بنتيجة (4-2) بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافى من المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الثلاثاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي ليورو 2020.





كان الآوزري الباديء بالتسجيل عبر فيدريكو كييزا في الدقيقة 60، في أدرك ألفارو موراتا التعادل لصالح المنتخب الإسباني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.



