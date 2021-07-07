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مصطفى الفقي: مصر لم تستخدم كل أوراقها في أزمة السد الإثيوبي

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 08:06 ص
السد الإثيوبي
السد الإثيوبي
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الحديث في قضية السد الإثيوبي يجب أن يكون الآن في الجوانب الفنية للسد، وتأثيره على المياه في مصر والسودان.

وأشار "الفقي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن أزمة السد الإثيوبي ليست صراعًا عربيًا أفريقيًا، حيث إن ثلث العرب يعيشون في أفريقيا، معتبرًا أن أفضل إنجاز يمكن تحقيقه في ملف السد هو توقف عملية الملء حاليا والعودة لمفاوضات وفقا لجدول زمني.

وطالب مصر أن تحشد كل قواها في المنطقة لحل أزمة السد، معتبرًا أن هناك أوراق لم تستخدمها مصر بعد في أزمة السد الإثيوبي، حيث هناك دول في المنطقة قادرة على الضغط بشدة على إثيوبيا، معلقا: "لا أقصد دول عربية".

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