مستشار الرئيس: هذا سبب عدم تحسن حالة دلال عبد العزيز رغم سلبية مسحة كورونا

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحية، سبب عدم تحسن الحالة الصحية للفنانة القديرة دلال عبد العزيز من كورونا رغم سلبية مسحة كورونا.



وتابع "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن هناك مجموعة من الأعراض المرضية بعد التماثل للشفاء من كورونا تقدر بـ43 عرضا تصيب 15% من الحالات، مشيرًا إلى أن المريض قد يشتكي من صعوبة التنفس أو قلة المجهود أو آلام في الجسم، أو حدوث بعض التليف في الرئة ما بين حالات بسيطة أو متوسطة أو كبيرة.



ولفت إلى أن علاج تليف الرئة بسبب كورونا قد يطول، ولكنه نسبة العلاج تصل لـ100%، وفي هذه الفترة قد يحتاج المريض للأوكسيجين بتركيزات مرتفعة للغاية.

