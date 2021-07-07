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أحمد زاهر وبناته.. أبرز حضور العرض الخاص لـ"البعض لا يذهب للمأذون مرتين"

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في سينما جلاكسي بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور العرض الخاص للفيلم.

وحرص الفنان أحمد زاهر وبناته الفنانة ليلي زاهر وملك أحمد زاهر، علي حضور العرض الخاص للفيلم.


ويجسد كريم عبد العزيز شخصية اعلامي يتنكر في العديد من الشخصيات ليكشف الحقائق، وتقدم دينا الشربيني دور زوجته وهي خبيرة في العلاقات الزوجية، ويجسد ماجد الكدواني دور محامي شقيق دينا الشربيني وصديق للفنان كريم عبد العزيز.

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين بطولة عبدالعزيز، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، ماجد الكدواني، أحمد حلاوة، وآخرين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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