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أبرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث.. "الشيوخ" يوافق على 11 قانونًا في دور الانعقاد الأول (إنفوجراف)

الأربعاء 07/يوليو/2021 - 07:21 ص
أرشيفية
أرشيفية
دينا عبد الستار
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أعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة، أمس الثلاثاء، ختام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس الشيوخ أقر خلال دور انعقاده العادي الأول عدد من مشروعات القوانين المحالة إليه من مجلس النواب طبقًا لدوره التشريعي المنصوص عليه في الدستور، وترصد "الفجر" من خلال إنفوجراف 11 مشروع قانون تم الموافقة عليهم، وجاءت كالتالي:

1- مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

2- تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 106 لسنة 1973.

3- مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني.

4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

5- مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري.

6- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين.

7- مشروع قانون بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية.

8- مشروع قانون المالية العامة الموحد.

9- مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

10- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.

11- مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة.
أبرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث.. "الشيوخ" يوافق على 11 قانونًا في دور الانعقاد الأول (إنفوجراف)
أبرزها تغليظ عقوبة ختان الإناث.. "الشيوخ" يوافق على 11 قانونًا في دور الانعقاد الأول (إنفوجراف)

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