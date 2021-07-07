أبطال "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" في العرض الخاص للفيلم (صور)

أقيم اليوم العرض الخاص لفيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، في سينما جلاكسي بالمعادي، وحرص عدد كبير نجوم الفن علي حضور العرض الخاص للفيلم.



وحرص أبطال العمل علي الحضور ولقاء الجمهور في أول أيام عرض الفيلم المؤجل من العام الماضي، وكان أبرزهم الفنان كريم عبد العزيز وزوجته، والفنانة دينا الشربيني، والفنان ماجد الكدواني وأسرته والفنان بيومي فؤاد.





وكما حضر عدد كبير من النجوم مثل شريف منير، أحمد زاهر وبناته ليلي زاهر وملك أحمد زاهر ، سلمى أبو ضيف، أحمد التهامي، مي عمر، محمد سامي،علاء مرسي، وزوجها، شهد رمزي، شريف رمزي، شيماء سيف، سيد رجب، حماده هلال، طارق عبدالعزيز، مراد مكرم، وليد فواز، بشرى وغيرهم".





ويجسد كريم عبد العزيز شخصية اعلامي يتنكر في العديد من الشخصيات ليكشف الحقائق، وتقدم دينا الشربيني دور زوجته وهي خبيرة في العلاقات الزوجية، ويجسد ماجد الكدواني دور محامي شقيق دينا الشربيني وصديق للفنان كريم عبد العزيز.